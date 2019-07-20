Ereğli'de uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin çalışmasıyla toplam 332 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Cahı Mahallesi Ereğli Şehirlerarası Otogarı civarında dün saat 16.30 sıralarında devriye görevi ifa ettiği sırada durumundan şüphelendikleri B.G. (18), S.B. (18) ve M.T.B. (15) isimli şahısları durdurdu. Şahıslardan toplam 13 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Ekiplerin uyuşturucu madde ticaretinin tespit edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda E.S. (34) isimli şahıs da görevlilerce yakalandı. Şüpheli şahsın ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda da toplamda 319 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Yürütülen tahkikat sonucunda şahıslardan E.S. çıkarıldığı adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, diğer 3 şüpheliden adliyeye sevk edilen S.B. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.