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Ereğli'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Konya’nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin dikkati sayesinde durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu madde ve silah çıktı, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin dikkati sayesinde durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu madde ve silah çıktı, 2 kişi gözaltına alındı.



Ereğli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hacımütahir Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde devriye attıkları sırada 2 şahsı şüphe üzerine durdu. E.U. (20) ve Y.K. (19) isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalar sonrasında toplam 22 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise, 2 adet tabanca bulundu. Gözaltına alınan 2 şahıs, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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