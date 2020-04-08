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Ereğli'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişiye işlem yapılırken, 10 gram eroin maddesi ve 8 uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişiye işlem yapılırken, 10 gram eroin maddesi ve 8 uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde 4 şahıs gözaltına alındı, 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 2 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. 10.08 gram eroin maddesi ve 8 uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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