İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ereğli'de Yeni Sanayi Sitesinin su kanalları temizlendi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatı ile yıllardır temizlenmeyen Yeni Sanayi Sitesi yağmur suyu kanalları temizlendi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatı ile yıllardır temizlenmeyen Yeni Sanayi Sitesi yağmur suyu kanalları temizlendi.


Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Hüseyin Oprukçu, “Yıllardır ötelenen hizmetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi rahatsız edecek her türlü olumsuz unsuru ortadan kaldıracak öncelikle temiz bir şehrimizin olması çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bizden sonra yıllardır temizlenmeyen Yeni Sanayi Sitesi yağmur suyu kanallarını Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalarla temizliyoruz. Hemşehrilerimizin destekleri ve olumlu görüşleri için teşekkür ediyorum” dedi.



“Her şartta bir fazla hizmet için çabalayacağız”


Bahanelerin ardına sığınmak yerine bir fazla hizmet etmek için çabalayacaklarını belirten Başkan Oprukçu, Ereğli'nin hizmet edilmeyi hak eden bir ilçe olduğunu ifade etti. Bu göreve talip olurken tek gayelerinin ötelenen hizmetleri gerçekleştirmek olduğunu anlatan Oprukçu, "Şükürler olsun Rabbim bize bunu nasip etti ve hemşehrilerimizin teveccühü ile bu şerefe yeniden nail olduk. Öncelikle bu şerefe halel getirmeyeceğiz ve huzur şehri Ereğli'yi hemşehrilerimizin de desteği ile inşa edeceğiz. Ereğlimizi hak ettiği noktalara taşıyarak vilayet Ereğli rüyamızı gerçekleşmesi için daha da çok çalışacağız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.