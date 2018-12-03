Ereğli'deki cinayet soruşturmasında 6 zanlı gözaltında

Konya'nın Ereğli ilçesinde 7 ay önce kırmızı ışıkta bekleyen minibüs sürücüsü, husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı olaydan sonra polise teslim olurken, polis ekipleri ise cinayet soruşturmasıyla ilgili 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Olay, 29 Mayıs günü İnönü Caddesi belediye önündeki ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Candan (22), 42 HB 530 plakalı minibüsüyle kırmızı ışıkta beklediği sırada daha önce aralarında husumet bulunan Koray C. tarafından aracın sağ camından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vuruldu. Açılan 5 el ateş sonucu minibüs sürücüsü İsmail Candan olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Koray C. ise aynı gün polise teslim oldu. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cinayet soruşturması derinleştirilerek sürdürüldü.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kasten öldürme olayı ile ilgili olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 şahıs olaydan 7 ay sonra gözaltına aldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 4 ayrı adreste 6 zanlının yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik yapılan aramada 2 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 79 adet av tüfeği fişeği, 29 adet tabanca mermisi bulunarak el konuldu. 6 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadelesi devam ederken, soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.