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Ereğli'deki cinayetle ilgili 2 şahıs daha tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda işlenen ve zanlının tutuklandığı cinayetin ardından olayın çok yönlü olarak ele alınmasıyla, olay ile iltisaklı olduğu şüphesiyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda işlenen ve zanlının tutuklandığı cinayetin ardından olayın çok yönlü olarak ele alınmasıyla, olay ile iltisaklı olduğu şüphesiyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Olay, 29 Mayıs 2018 günü Anıt Kavşağında meydana geldi. Minibüsüyle kırmızı ışıkta bekleyen İsmail Candan (22), Koray C. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vuruldu. İsmail Candan olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Koray C. ise aynı gün polise teslim oldu. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayın çok yönlü olarak ele alınması ile 3 Aralık günü sabah erken saatlerde Karapınar ilçesi Akören Mahallesi'nde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapılarak olay ile iltisaklı olduğu şüphesi ile N.C., E.C., T.C., E.C., Ö.C. ve E.C. isimli şahıslar gözaltına alındı.


Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 79 adet av tüfeği fişeği, 29 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheliler dün Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, E.C., T.C. ve N.C. ifadelerinin ardından adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. E.C., Ö.C. ve E.C. ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şahıslardan E.C. de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, Ö.C. ve E.C. mahkemedeki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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