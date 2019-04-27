Ereğlili çocuklardan Başkan Oprukçu'ya ziyaret

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Camikebir Mahallesinden gelen çocukları makamında ağırladı. Oprukçu, çocukların taleplerini dinleyerek park ve oyun alanı müjdesi verdi.

Camibekir Mahallesi sakini çocuklar, mahalle muhtarları ve öğretmenleri ile birlikte Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oprukçu, çocukların mahalleleri için taleplerini dinleyerek, “Arkadaşlarımıza talimatı vereceğim mahallenize park alanı, oyun alanı ve jimnastik aletlerini en kısa zamanda yaptıracağız” dedi.

Ereğli'de 7'den 77'ye her hemşehrisinin huzurunu önemsediğini ifade eden Başkan Oprukçu, çocukların kendi mahallelerinin daha yaşanılır hale gelmesi noktasındaki haklı taleplerinin kendileri için bir vazife olduğunu belirterek, öğrencilere, öğretmenlerine ve mahalle muhtarına teşekkür etti.