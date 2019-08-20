Ereğlili kadınlara, girişimcilik eğitimleri başladı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 3 grup halinde toplamda 42 kadın girişimciye verilecek olan girişimcilik eğitimleri başladı.

Ereğli Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 3 grup halinde toplam 42 kadın girişimciye verilecek eğitimlerde 1. grup eğitimlere başladı. Ereğli Belediyesi Strateji Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim programlarında 2. grup başvuruları 20 - 22 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ereğli Belediyesine yapılacak.

“Eğitim, üretim için elzemdir”

Kadınların ülke ekonomisine katkısı için eğitimin önemine dikkat çeken Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Bizim millet olarak geçmişten bugüne kadar kadınlarımız çalışkanlığı, azmi ve başarılarıyla ön plana çıkmıştır. Kadınlarımızın kontrolünde olan her çalışma başarılı sonuçlara ulaşmıştır ya da takdir edilmiştir. Ereğli Belediyesi olarak kadınlarımızın ülke ve aile ekonomisine katkıları için gereken çalışmaları, projeleri yapmaya hazırız” dedi.

“Bizim tek gayemiz Ereğli'ye bir fazla hizmet”

Sözlerine devam eden Başkan Oprukçu, “Zor bir seçim sürecinin ardından hemşehrilerimizin desteği ile belediye başkanlığı ile şereflendirildik. Bu şerefe halel getirmemek için göreve geldiğimiz ilk günden beri büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu düsturla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim tek gayemiz Ereğli'ye bir fazla hizmet etmektir” şeklinde konuştu.

Başkan Oprukçu, Ereğli'ye hizmet etmeye devam edeceklerini ifade ederken ve kursa başvuran tüm hemşehrilerine başarılar diledi.