Ereğlililerden güç birlikteliği

İstişare Toplantısı'nı yoğun katılım ile gerçekleştirdi.

Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinde yaşayan Ereğlili bürokratlar, işadamları ve çok sayıda STK temsilcisi ERKONSİAD ev sahipliğinde Konya'da bir araya geldi.

Özel bir hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan ERKONSİAD Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ali Süzgün, derneği 2017 yılında kurduklarını ancak ülkenin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle, faaliyetlerini internet üzerinden sürdürdüklerini söyledi. Haftalık ve aylık köşe yazıları, basın açıklamaları ile deneğin bilinirliğini artırdıklarını kaydeden Süzgün, "Konya'da hemşehricilik dernekleri fazla tutmuyor, çünkü insanlar yakın olduğu için Ereğli'ye özlem duymuyor. Bu nedenle Eski Ereğlililer derneğinden farklı kulvarda bir dernek kurduk. Onun devamı da değiliz. Derneğimiz, Ereğlili, Ereğli'yi seven, Ereğlili hisseden sanayici, iş adamı, bürokrat, akademisyen, temiz düzgün hayat çizgisi olup, başarılı olan, vatanını, milletini seven insanlarımıza açıktır. Arkadaşlık, komşuluk, akrabalık bağlarının zayıfladığı şu dönemde rahatlıkla aidiyet hissedebilirsiniz” dedi.

“Artık gücümüzü gösterme zamanı gelmiştir”

Konya' da güçlü bir Ereğlililer derneğinin bulunmasının zorunlu olduğunu belirten Süzgün, “Konya'nın ilçesi olması nedeniyle, Ereğli ile ilgili önemli kararlar Konya'da alınmaktadır. Ankara Başkent olabilir, İstanbul en büyük il olabilir ancak Ereğli için en önemli il Konya'dır.. Konfederasyon mantığı ile çalışmak istiyoruz. Her yılın başında dernek başkanlarımız ile toplanıp, o yıl içinde yapılacak 3 büyük etkinliği birlikte planlayıp, komisyonlarını oluşturup, yerini, bütçesini birlikte belirlemek istiyoruz. Böylelikle, birlik, beraberlik için de ses getirecek, gücümüzü ortaya koyacak programlar yapabiliriz. ERKONSİAD olarak, önce Konya ilinde yaşayan Ereğlilerimizin tespiti için komisyonlar kurduk. Sağlık, Milli Eğitim, akademisyen, iş adamları, dış ilişkiler komisyonlarımız hazırdır. Ayrıca Dış İlişkiler Komisyonumuz, dünya üzerinde yaşayan hemşehrilerimizi tespit edecek ve yılda 1 kez gerek ticari gerekse turistik amaçlı, hemşehrilerimizin yaşadığı ülkelere geziler düzenleyecektir. Her yıl mutlaka konfederasyon mantığında oluşturacakları komisyonlarca düzenlenecek 1 büyük istişare toplantısı hayalimiz var. Hatta bunu geleneksel hale getirip her yıl aynı tarihte farklı şehirlerde yapabiliriz. Konya'da hiçbir sivil toplum kuruluşu şu anda burada toplanan nitelikli çoğunluğu toplayamaz. Artık gücümüzü gösterme zamanı gelmiştir. Hepinizin desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Ereğlimizin güçlü bir potansiyeli var”

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise, Ereğlililerin içinde bir potansiyel olduğunu ve bundan hiç şüphelerinin olmadığını ifade etti. Başkan Özgüven, “Özellikle belediye başkanlığı dönemimde bir çok örneğini gördük. Yıllarca İstanbul'da kalmış, çocukluğunda Ereğli'den çıkmış ama o duygu hiçbir zaman silinmiyor. O potansiyel var ama o potansiyeli bir enerjiye dönüştürme noktasında da öz eleştiri yapacak olursak eksikliğimiz olduğu bir gerçek. Tabii ki zaman zaman çeşitli oluşumlar oldu, çeşitli kuruluşlar oldu, gayretleri olan insanlarımız oldu. Zaman zaman da şanssızlıklar oldu. Özellikle Cem hocamın vekilliği zamanında Konya bazında bir dernek çalışması yapmıştık ama sekteye uğradı. Bu bizim hiçbir zaman heyecanımızı bitirmemeli. Tabii burada ERKONSİAD'ın kurulmasını, Ali bey ve arkadaşlarının çabalarını, gayretlerini hep takip ettim bende. Zaman zaman benimle de istişare ettiler. Bu açıdan onları tebrik ediyorum. Ereğlimizin güçlü bir potansiyeli var. Bunların değerlendirilmesi lazım. İçimizdeki Ereğlili ruhunun ve potansiyelinin ateşlenmesi lazım ve bu toplulukta bunu görüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de her birimizin elini taşın altına koyarak, her birimizin bu anlamda bir fedakarlık yaparak bunu yapacağından emin olduğumu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Hep birlikte her türlü desteği vermeye hazırız”

Güzel bir birliktelikte oldukları için buna vesile olan Ali Süzgün'e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da, “Tabii bunun oluşumu, bu noktaya gelişi uzun bir emeğin ürünü ve her aşamasında da benimle istişare ettiler, bir çok noktada fikirlerini paylaştım kendileriyle. Bu konuda da hep birlikte her türlü desteği vermeye hazırız inşallah. İçimizde çok değerli büyüklerimiz var. Onların da rehberliğinde, onlarla da istişare içerisinde, fikirlerini alarak iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Hayırlara vesile olur” diye konuştu

Program, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi. Programa, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız, Ereğlili çok sayıda iş adamı, bürokrat ve STK temsilcisi katıldı.