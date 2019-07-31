Ereğlililerin yeni durağı Akhüyük Termal Suyu olacak

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun birinci beş yıllık hizmet döneminde başlattığı Akhüyük Termal suyu yeniden canlandıracak.

Ereğli'nin turizmini ulusal ve uluslararası alanda ekonomik kalkınmaya katkı sunmaya hazır hale getirecek Akhüyük Termal suyu çalışmaları devam ediyor. Başkan Oprukçu'nun talimatlarıyla Akhüyük Termal Suyunun kaynak alanında 8 adet havuzun yapımı tamamlanırken kabinler hazırlanıyor. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli'nin her alanda öncü şehir olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akhüyük Mahallesinde bulunan termal su kaynak alanında çalışmalarını hızlandıran Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alandaki 8 adet havuzun tamamlanmasının ardından soyunma kabinleri, duş yerleri ve lavaboların da yapımı hızla sürüyor.

Konu ile ilgili değerlendirmelerini aktaran Başkan Oprukçu, “Ereğli'nin yalnızca bugününü değil gelecek yüz yılını inşa edecek projeleri hayata geçirmek noktasında kararlıyız. Akhüyük Termal Suyu bunlardan bir tanesi. Daha yüksek derecede sıcak su çıkarabilmek için bir sondaj çalışmamız daha olacak, bunun da ihalesini hazırlayacağız. Termal seralar, termal turizm olsun istiyorum, bir fazla insan iş ve aş bulsun istiyorum” ifadelerini kullandı.