İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ereğli'nin yolları düzenleniyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ilçedeki ihmal edilmişlikleri gidermeye devam ediyor.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ilçedeki ihmal edilmişlikleri gidermeye devam ediyor.


Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Oprukçu'nun talimatlarıyla asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Merkez Çömlekçi Mahallesinde sıcak asfalt çalışmasına başlayan ekipler, tren yolu geçidi ile İvriz Kavşağı arasında çalışmalarını hızlandırdı. Asfaltlama çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Çömlekçi Mahallemizde çalışmalara başladık. Öncelikle vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarımız devam edecek. Ereğli'de huzuru ve refahı tesis ederken ihmal edilmişlikleri gidermekten dolayı bahtiyarız. Sanayisi gelişmiş, üreten Ereğli'yi imkansızlıklara aldırış etmeden, mazeretler ardına sığınmadan geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.



“Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”


Hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Oprukçu, “Destek olandan da köstek olandan da Allah razı olsun. Çünkü biz aziz milletimizin bütün mensuplarını sevmeye ve saymaya and içtik, böyle de devam edeceğiz. Hizmet etmeye çalışanın kimseyle kavgası olmaz, bizler Ereğlimize hizmet etmek için çok şeyden vazgeçtik, bundan sonraki süreçte de tek gayemiz bu kadim şehre hizmet etmekten başka bir şey olmayacak. Hemşehrilerimizin de desteğiyle hizmette engel tanımadan Ereğlimizde huzuru inşa etmek için var gücümüzle çalışacak, milletimizin her ferdini kucaklamaya devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.