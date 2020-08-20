Ereğli'ye yöresel ürün merkezi

Konya'nın Ereğli ilçesinde ürünler ilçenin girişine yapılacak yöresel ürün merkezinde satışa sunulacak.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi karşısında yapımına başlanan yöresel ürün merkezi inşaatını gezdi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Oprukçu yapılacak tesisin ilçenin ürünlerinin satılmasında önemli bir misyon üsleneceğini söyledi. Başkan Oprukcu, "Tesis 850 m kapalı alan, 480 m teras, sera ve restoranında içinde bulunduğu bir alanda kuruluyor. Burada Ereğli'nin ürettiklerinin gelene geçene sunulması çok önemli, sadece yöresel ürünler satılacak. İlçemizden yolu geçenlerin ürünlerden almadan geçmesin istiyoruz. Bu tesisin maliyeti de aşağı yukarı hayırseverlerimiz tarafından karşılanıyor. Kimi demir veriyor, kimi beton veriyor, kimi de işçilik desteği sağlıyor. En az maliyetle inşallah bu hizmeti Ereğlimize kazandıracağız. Allah hepsinden razı olsun. Hizmetler devam ediyor, rutin hizmetlerin yanında 4-5 önemli hizmeti ekiplerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz” dedi.