ERKONSİAD Ereğlili eğitimcileri buluşturdu

ERKONSİAD, özel bir okulun konferans salonunda düzenlediği programda Ereğlili 610 eğitimciyi bir araya getirdi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan ERKONSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ali Süzgün, geleceğimizin mirası çocukların yetişmesinde eğitimcilere önemli görevler düştüğünü söyledi. Ali Süzgün, "Her şey eğitimle başlar. Çünkü ülkelerin, şehirlerin en kıymetli mirası çocuklarıdır. Çocuklar büyük oranda öğretmenlerini rol model alırlar. Konya'nın en kıymetli mirası çocuklarının yetişmesinde siz Ereğlili öğretmenlerimiz büyük rol almaktasınız. Bu yüzden Ereğli deyip geçmeyelim. Öğretmenlerimize sonsuz güveniyoruz, daima arkalarındayız. 20 gün önce bir program yapmaya karar verdik. Bu kadar kısa bir sürede 600'den fazla öğretmenimize ulaştık. İnşallah bu sayı seneye bini aşacaktır. İlk toplantımızı 40 profesör, 10 doçent, 10 doktor, 10 hakim ve savcı, 10 işadamı ile yapmıştık. Toplantımızı prensip olarak hemşehrilerimizin sahibi ya da yöneticisi olduğu yerlerde yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, öğretmenliğin fedakarlık ve cefakarlık timsali bir meslek olduğunu kaydetti. Eğitimcilerin Türkiye'nin en uzak köşesine kadar giderek yeni nesilleri yetiştirmek için çaba harcadığına değinen Vali Toprak, "Türkiye'nin en uzak köşesinde bir jandarma bir de öğretmenler vardır. Oralara hem de koşarak, isteyerek gidiyorsunuz. Filmlere çok konu olmuştur ama ben bunların canlı şahidi olduğum için ablamdan, ağabeyimden, Ağrı'nın dağ köylerinde, oralara ne heyecanla gidildiğini, oralara bir katkıda bulunmak, yeni bir bölüm açmak, yeni sıralar getirmek, yeni kitaplar getirmek, çocukları biraz daha fazla aydınlatmak için ne kadar büyük istek içerisinde olduğunuza şahidim” ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da konuşmasında, öğretmenliğin kıymetli bir meslek olduğunu ve hayatlarının en keyifli dönemlerinin bir ortaokulda öğretmenlik yaptığı süreç olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından NASA'da görev yapan Ereğlili bilim adamı Zafer Acar, programa ABD'den telekonferans ile bağlandı. Bazı eğitimcilere plaket verilerek geleneksel arabaşı çorbası ikram ile program sona erdi.