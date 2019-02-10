Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Atiker Konyaspor'la, 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, “1 puan aldığımızdan dolayı mutluyuz” dedi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Zor bir deplasmanda yenemiyorsan yenilmeyeceksin paranoyası... Tabi son dakikalara baktığımızda kaybettiğimiz 2 puan var, 3 puanı alabilirdik. Futbolda böyle durumlar olabiliyor güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Bizim istediğimiz doğrultuda maç seyretti. İkinci yarı iyi çıkışlarla attığımız gol var, atabileceğimiz goller vardı. Konyaspor'dan bir baskı yiyebileceğimizi zaten biliyorduk, kaliteli bir takım. Nitekim yerimizi koruyoruz. 1 puan aldığımızdan dolayı mutluyuz. Ama işin üzücü tarafı son dakikada iki puan kaybetmemiz. Hakem kararlarıyla ilgili bir şey söylemeye gerek yok, sonuçta VAR sistemi var. VAR sistemi boşa kurulmadı. Onu izleyerek kararları veriyorlar. Hakem neye karar veriyorsa biz ona bir şey diyemeyiz” şeklinde konuştu.