Ertuğrulgazi Camii ve Darülkurrası açıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi'nin katkıları ile Bilecik Söğüt'e yapılan Ertuğrul Gazi Camii ve Darülkurrası'nın açılışı gerçekleştirildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ertuğrul Gazi'nin isminin yaşatılacağı Ertuğrulgazi Cami ve Darülkurrası'na katkıda bulunmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

Bilecik'te 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, protokol üyelerinin Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile başladı. Ardından heyet türbe yerleşkesi içinde Selçuklu Belediyesi'nin 3 milyon lira destek verdiği Ertuğrul Gazi Camii ve Ertuğrul Gazi Darülkurrası'nın açılışını gerçekleştirdi. Selçuklu Belediyesi'nin katkıları ile yapılan Ertuğrul Gazi Camii ve Darülkurrası'nın açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın da katılımlıyla gerçekleştirildi.

“Ertuğrul Gazi Camii ve Darülkurrası hayırlı olsun”

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin atası Ertuğrul Gazi'nin isminin yaşatılacağı Ertuğrulgazi Camii ve Darülkurrası'na katkıda bulunmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Üç yıl önce Enerji Bakanımızla birlikte burada caminin temel atma programında birlikteydik. Ertuğrul Gazi'nin türbesinin hemen yan tarafında bulunan alan içerisinde Ertuğrul Gazi Camisi ve Külliyesi tamamlandı. Selçuklu Belediyesi olarak bu külliyenin ve caminin yapımına 3 milyonluk bir desteği sağlamış olduk. Caminin yapımında emeği geçen değerli valilerimize, birlik başkanlarımıza, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve yine yapımda emeği geçen müteahhidimize ve bizimle birlikte katkı sunan hayırseverlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Söğüt'ün sembolü olacak bu eserin ata yadigarı topraklara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ertuğrulgazi Camii ve Darülkurrası'nın açılışı dualar ve kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Protokol üyeleri açılışın ardından 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatrımacı ve beraberindeki heyet daha sonra Selçuklu ile Söğüt arasındaki tarihi bağların güçlenmesine yönelik “Geçmişten Geleceğe Selçuklu'dan Söğüt'e Projesi” çerçevesinde Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbesini ziyaret etti. Selçuklu Belediyesi Bilecik ve Söğüt kültür turları çerçevesinde projenin bu etabında 2 bin 200 kişi Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Söğüt'e gitmiş olacak.