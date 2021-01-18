Eşi ve kızını sıcak suyla yakan koca tutuklandı

Konya'da eşi ve çocuğunu sıcak su dökerek yaktığı iddia edilen koca tutuklandı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali A. kendisini uyandıran eşi Rukiye A.'ya kızarak yer sofrasındaki ısıtıcıdan sıcak suyu alarak eşinin üzerine döktü. Olay sırasında bir buçuk yaşındaki kızları Eylül A. da sıcak sudan zarar görerek hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Rukiye A. kocasından şikayetçi olurken, Ali A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Rukiye A. ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine Ali A. tekrar gözaltına alındı. Ali A., çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.