Eski Başhekim son yolculuğuna uğurlandı

Karaman'daki evinde beyin kanaması geçirmesi sonucu tedavi gördüğü Konya'da hayatını kaybeden Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi eski Başhekim Uğur Demirel dualarla defnedildi.

Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi eski Başhekimi Uğur Demirel, 30 Mayıs günü sabah saatlerinde evinde beyin kanaması geçirdi. Uğur Demirel, ailesinin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Demirel, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı ile Konya'ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uğur Demirel, Konya'da ikindi namazına müteakip Parsana Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla Musalla Mezarlığına defnedildi.