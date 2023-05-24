Eski Milli Futbolcu Nihat Kahveci Akşehirlilerle buluştu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen kariyer günleri çerçevesinde Akşehir'e gelerek hayranlarıyla buluşan eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, düzenlenen etkinlikte başarı hikayesini anlattı.

Kariyer günleri etkinliği öncesi eşi ve etkinlikte moderatörlüğünü yapacak olan TV Spor Spikeri Hakan Gündoğar ile birlikte bir Akşehir gezisi yapan Nihat Kahveci, Akşehir'in doğal kültürel güzelliklerine hayran kaldı. Futbolcu Kahveci'ye gezisi sırasında Akşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Öncel ile Belediye Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı'da eşlik etti. Akşehir'de Nasreddin Hoca Evi, restore edilen tarihi kilise, Akşehir Belediyesi Takkasızlar Konağı, Nasreddin Hoca Türbesi gibi mekanları ziyaret eden Nihat Kahveci ve beraberindekiler, Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'na da giderek burada çalışma yapan Akşehir Spor U17 takımının çalışmalarını izleyip, buradaki gençlere öğütler verdi.

Akşehir gezisi sırasında Nasreddin Hoca Evi'nde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile de görüşen Nihat Kahveci, Akşehir'in harika bir kent olduğunu dile getirerek “Belediye Başkanımız Salih Bey, Akşehir'i çok güzelleştirmiş, kendisine çok teşekkür ediyorum. Akşehir'de Nasreddin Hoca zaten hepimizin tanıdığı, bildiği, mizahına, analitik zekasına hayran olduğumuz biri. Nasreddin Hocamızı bu güzel evde andık, fıkralarını dinledik. Akşehir çok güzel bir yer, burayı mutlaka ziyaret edin. Muhteşem bir doğa, muhteşem bir yer, herkesi şahsen davet ediyorum” diye konuştu.

Akşehir gezisinin ardından Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen kariyer günleri etkinliğine geçen Nihat Kahveci, moderatörlüğünü TV Spor Spikeri Hakan Gündoğar'ın yaptığı programda Akşehirli futbolseverlerle buluştu. Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Akkaya , kariyer günleri etkinliğinin ilkini yaptıklarına değinerek bundan sonraki süreçte başarı hikayesi olan bir çok sanatçı, sporcu, bilim insanı ile Akşehirlileri buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Akkaya “Etkinliklerimiz sayesinde gençlerimiz geleceğe hazırlıklarını daha donanımlı bir şekilde yaparak, kariyer planlamasını daha iyi yapabilecekler diye ümit ediyoruz” dedi.

Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından moderatör Hakan Gündoğar ile birlikte Kariyer günlerini anlatan Nihat Kahveci, futbola nasıl başladığını, Beşiktaş'a gitme hikayesini, Milli Takımla birlikte dünya kupasında attığı gölü, İspanya'daki futbol günlerini anlattı. Etkinliğe katılanların sorularını da cevaplayan Kahveci, “Yurt dışında futbol oynarken ben oraya futbolcu Nihat olarak gitmedim. Türk insanını temsil edecek bir karakter olarak gittim. O yüzden sahanın içerisinde başarılı olmak için elimden geleni yaptım. Sahanın dışında da k i benim bahsettiğim yıl 2002 bize bakış açısı o dönemler yurt dışında inanılmaz kötüydü. Hani bana neredeyse ‘develerle mi dolaşıyorsunuz?' diyorlardı. Gittim orada o takımı şampiyonlar ligine soktum Real Sociedad'ı, o develerle dolaşıyorsunuz diyen insanları Türkiye'ye getirdim, hatta hatırlayanlar varsa Galatasaray'la da Olimpiyatta 70 bin kişinin önünde maç oynadık Real Sociedad'la. Geldiler İstanbul'u gördüler, Türkiye'yi gördüler, hepsi benden özür diledi. Asıl başarı benim için oydu. Çünkü ülkeme bakış açısı kötüydü, onu değiştirdiğim için ayrıca mutlu oldum” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Başkan Akkaya tarafından Nihat Kahveci ve moderatör Hakan Gündoğar'a birer plaket takdim edilirken, Nihat Kahveci hayranlarının getirdiği, forma, fotoğraf ve posterlerini imzaladı.