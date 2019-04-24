Esnaf odalarından Başkan Altay'a ziyaret

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, birlik yönetim kurulu ve merkezdeki oda başkanları, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, birlik yönetim kurulu ve birliğe bağlı Konya merkezdeki oda başkanlarıyla birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, esnaf odalarının şehrin ekonomisine, istihdamına ve dayanışmasına büyük katkı yaptığını belirterek, meslek erbaplarının üretime, ekonomiye ve istihdama katkısını artırmak için hep birlikte istişare ederek çalışacaklarını, Konya'nın gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak da her zaman esnaflara destek olan Başkan Altay'a teşekkür ederek, yeni dönemde de hayırlı hizmetlerin devam etmesi temennisinde bulundu.