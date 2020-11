Dünya kültür mirası geçici listesinde bulunan Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan 721 yıllık tarihi geçmişe sahip Eşrefoğlu Camisi'nin tanıtılması, korunması ve sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla kurulan Eşrefoğlu Camisi Platformu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Eşrefoğlu Camisi Platformu Başkanı Hasan Takavcı, Anadolu Selçuklu Uç Beyliği Eşrefoğulları Beyliği'nin kurucusu Seyfeddin Süleyman Bey tarafından yaptırılan caminin, Selçuklu geleneklerine bağlı “Ulu cami” tarzında tasarlanan, ahşap direkli ve düz toprak damlı camilerin en gelişmiş ve büyük örnekleri arasında yer aldığını hatırlatarak, tarihsel önemine dikkat çekti. Tarihi ibadethanenin korunması, tanıtılması ve oluşan veya oluşabilecek sorunlarının giderilmesi gereken herkesin gönlünde yer alan tek şaheser olduğunu vurgulayan Takavcı, Beyşehir bölgesinin de en önemli tarihi mirası olduğuna işaret etti. Bu manada tarihi ibadethane ile ilgili hedefledikleri çalışmaların yürütülmesi amacıyla ilk etapta bir sosyal medya platformu kurduklarını aktaran Takavcı, platformun içerisinde akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı 26 kişiden oluşan Beyşehir sevdalısı üyeler bulunduğunu belirtti. Takavcı, “İnşallah Eşrefoğlu Camimizin şu andaki sorunları varsa bunların tespiti, bu konularda Beyşehir'deki ve dışarıda yaşayan hemşerilerimize bunların tanıtılması, anlatılması, gündeme getirilerek kamuoyu oluşturulması ve bu oluşturduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Tabi bilim kurulumuzdan da geçmiş sorun ve önerileri de üst makamlara, devlet, kamu kurumlarına aktarmak gibi bir görevi üstlendik. Bu, tamamen sivil bir oluşum ama ileride gerekli olursa dernekleşmeye veya bir çatı atında ayrıca toplamaya da uygun bir yapı. Şu an onun istişaresini yaptık. Bu hususa şu an acil bir ihtiyaç olmadığı konusunda arkadaşlarımız ortak karar aldı. Bu toplantıda ortak bir kanaat de Vakıflar Bölge Müdürlüğünden de bir arkadaşımızın katılması yönünde oldu. Eşrefoğlu camiini gönlünde yaşayan, bu sevdayla yanıp tutuşan insanlar topluluğu olarak bu yola çıktık. İnşallah herhangi bir dedikoduya vs. değer vermeden, aldırmadan bu üstlendiğimiz misyonu yerine getirmenin gayretinde olacağız. Eşrefoğlu'nun yanında daha korunması gereken değerlerimizi de zaman içerisinde ele alabiliriz. Burası zaten bir külliye halinde biliyorsunuz, onları da listemize alarak bu çalışmaların devam etmesi gerektiği sonucu ortaya çıktı. Aramıza katılan herkesi tebrik ve teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların meyve vererek sonuca ulaşarak Beyşehirimiz ve ülkemiz adına hayırlı vesilelere ulaşmasını temenni ediyorum. Son olarak, yine şuna vurgu yapmak istiyorum ki, bu platform tamamen Beyşehir aşkı ve sevdasıyla ortaya çıkmış bir platform. 26 kişi var ve hiçbir beklentisi yok, camimizin korunması ve ilerideki nesillere yine bir şaheser olarak aktarılması dışında. Başka da hiçbir amacı, gayesi ve hedefi bulunmamaktadır. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

“Eşrefoğlu Camii Külliyesinin korunması ve tanıtılması platformu çerçevesinde bir sivil inisiyatif ortaya çıktı"

Platform üyesi Beyşehirli Tarihçi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal da, oluşturulan platformun amacına ve önemine vurgu yaptı. Beyşehir'in kanaat önderlerinden, geçmişte ve bugün de pek çok hayır işlerine vesile olan Hasan Takavcı'nın yol başçı olarak kendileriyle istişare etmesinin ardından ilçenin yetiştirdiği pek çok akademisyen ve bürokratlarla bir araya gelip istişare edilerek bu platformun kurulduğunu aktaran Prof. Dr. Muşmal, “Kendisi de bir sanat tarihçisi olduğu için konuya da fazlasıyla vakıf; onun yol başçılığında pek çok arkadaşımızın dahil olduğu kıymetli ekiple bir Eşrefoğlu Camii Külliyesinin korunması ve aslında tanıtılması platformu çerçevesinde bir sivil inisiyatif ortaya çıktı. Bu sivil inisiyatif ortaya çıkarken istişare yapılarak yola çıkıldı. Hasan Bey'in istişareleriyle tabii ki Beyşehirimizin yetiştirdiği pek çok değer ve yerel idare bu anlamda da onlarla, onların bilgileri ve destekleri dahilinde bir platform kuruldu ve bu platform bugün ilk defa bu anlamda tanışma kaynaşma ve bir araya gelme, aynı zamanda hedef ve strateji tespit etme adına güzel bir toplantı gerçekleştirdi” diye konuştu.

Sadece Beyşehir ve Konya'da değil, Türkiye'de yaşayan ve Eşrefoğlu Camisi ve bölgeyle ilgili hassasiyeti olan herkesin de bu platforma destek verdiğini dile getiren Prof. Dr. Muşmal, “Bu toplantıya bizler de dahil olduk ve öncelikli merkezimize aldığımız Eşrefoğlu camimiz. Çünkü bu külliyenin merkezini oluşturuyor, bölgenin de merkezini oluşturuyor. Bu külliyenin sorunları çerçevesinde bir istişare gerçekleştirdik. Çünkü külliyede yerel idaremizin de bölgedeki kurum ve kuruluşların da paylaştığı, onların takip ettiği birtakım sorunlar var. Bu sorunların değerlendirilmesi yapıldı, bizlerde branşımız doğrultusunda diğer akademisyenlerimizle burada istişarelerde bulunduk, bunların sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ben Hasan Bey'e ve katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sadece bu arkadaşlarımız değil, Türkiye'de Eşrefoğlu Camisi ve bölgeyle ilgili hassasiyet taşıyan akademisyen ve bürokratlarımız da inşallah bu platformun içerisinde yerini alarak inşallah önümüzdeki günlerde çok olumlu, pozitif sonuçlara doğru gideceğimizi umuyorum” şeklinde konuştu.