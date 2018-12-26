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Etliekmek rekor denemesinde başarısız olunca ceza olarak bulaşık yıkadı

Konya’da bir kişi 42 dakikada 15 etliekmek yeme yarışmasında başarısız olarak 8 etliekmek yiyebildi.

Konya'da bir kişi 42 dakikada 15 etliekmek yeme yarışmasında başarısız olarak 8 etliekmek yiyebildi. Başarısız olan yarışmacı ceza olarak bulaşık yıkadı.


Konya'da bir sosyal medyada kanalı olan ve yarışma videoları çeken Serdar Bingöl, 42 dakikada 15 etliekmek yeme yarışması yaptı. Yarışmaya iddiayı gerçekleştirmek üzere İbrahim Dayan isimli yarışmacı katıldı. Yarışma öncesi hazır olduğunu söyleyen İbrahim Dayan kendisi için hazırlanan etliekmeklerden 5 tanesini 15 dakikada yedi. Daha sonra kendisi için hazırlanan diğer etliekmekleri yemeye başlayan İbrahim Dayan, etliekmeklerden 22 dakikada 8 tanesini yiyebildi ve porsiyonların da büyük olduğunu söyleyerek pes etti. İbrahim Dayan daha sonra kendisi için belirlenen cezayı çekmek üzere restoranın bulaşık hanesine geçerek bulaşık yıkadı.

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