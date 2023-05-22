Etliekmekçide silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden kişi defnedildi

Konya'da bir etliekmekçide çıkan silahlı kavga sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişi, memleketi Karapınar ilçesinde toprağa verildi.

Olay, 19 Mayıs Cuma günü saat 16.00 sıralarında Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Söğütpınar Sokak üzerinde bulunan bir etliekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 adet suç kaydı olan Mehmet Aksöz (50) baş kısmından, 26 adet suç kaydı olan Ulgar A. (46) çene kısmından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Yaralılar Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören yaralılardan Aksöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin ardından Aksöz'ün cenazesi memleketi Karapınar ilçesine götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Aksöz, Apak Mezarlığına defnedildi.