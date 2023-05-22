Etliekmekçide vurulan 2 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Konya'da bir etliekmekçide çıkan silahlı kavga sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden 1'i tedavi hayatını kaybetti.

Olay, 19 Mayıs Cuma günü saat 16.00 sıralarında Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Söğütpınar Sokak üzerinde bulunan bir etliekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 adet suç kaydı olan Mehmet Aksöz (50) baş kısmından, 26 adet suç kaydı olan Ulgar A. (46) çene kısmından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Yaralılar Konya Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Olay sonrası Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan 2 kişinin kasten yaralama, hırsızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan 45 adet suç kaydı olan Yahya A. (17) ve 27 adet suç kaydı olan Mehmet Y.'nin (26), olduğunu belirledi. Olaydan sonra 3 araç değiştirdikleri tespit edilen şüpheliler, Kulu ilçesi Celep Mahallesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Konya Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Mehmet Aksöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.