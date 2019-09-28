İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde ev eşyası taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde ev eşyası taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza sabah 05.30 sıralarında Karapınar - Ereğli yolu 28. kilometrede Akören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşkın G. idaresindeki ev eşyası yüklü 35 KF 5670 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan Feyzullah T. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.