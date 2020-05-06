Ev yangını kısa sürede söndürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi, 40810 sokakta bir binada yangın çıktığının bildirilmesi üzerine adrese iki itfaiye aracı sevk edildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri, 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangına balkona merdiven uzatarak müdahalede bulundu. Yangının çıktığı kat ve alt katta oturan bina sakinleri, itfaiye görevlileri tarafından sağlık ekiplerinin de desteğiyle apartmandan hemen tahliye edildi. Binadan sokağa çıkan yaşlılar, yürütülen söndürme çalışmalarını endişe dolu gözlerle izlerken bazılarının ise yaşadığı kısa süreli panik dikkat çekti.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü. Yangının dairede oturanların uykuda olduğu sırada çıktığı belirtilirken, çıkış sebebinin ise araştırıldığı bildirildi. Yangın sonucu evde bulunan odalardaki eşyaların zarar gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.