Evde bakım hizmetleri ile dua alıyorlar

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, yardıma muhtaç olan ve kimsesi olmayan vatandaşlar için yürüttüğü evde bakım hizmetleriyle dua alıyor.

Hizmetle ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın talepleri üzerine Evde Bakım Hizmetleri ekiplerimiz evlerinde temizlik hizmeti veriyor. Bu kapsamda tamamen belediyemizce temin edilen malzemelerle vatandaşlarımızın evlerinin temizliği yapılıyor, camlar siliniyor, mutfak-banyo yıkanıyor, yerler-koltuklar temizleniyor, ortalık toparlanıp çöpler atılıyor. Ayrıca ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz hemşehrilerimize eşya yardımı da gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetimizde önem verdiğimiz en önemli nokta da güler yüzlü ekip çalışanlarımız çalışmalarını yürütürken onlara bir evlat şefkati ve hassasiyeti göstermeleridir” dedi.

Hasta ve yardıma muhtaç vatandaşların bir anlık tebessümü ve duasının kendilerinin en büyük mutluluğu olduğunu belirten Başkan Özgüven, “Fiziki ve kültürel hizmetler çerçevesinde birçok ilki ve rekor hizmetleri gerçekleştirmenin yanı sıra sosyal belediyeciliğin gereği olan hizmetler bizi daha da mutlu ediyor. Büyük önem verdiğimiz ve titizlikle yürüttüğümüz bu hizmetlerimiz her şeyden önce bizim insani ve vicdani bir görevimizdir. Özellikle yaşlılarımızın, hasta ve yardıma muhtaç hemşehrilerimizin bir anlık tebessümü ve duası bizim en büyük mutluluk kaynağımızdır. Daha değerli bir Ereğli için gece gündüz yürüttüğümüz çalışmalarımıza gayretle, sevgiyle, samimiyetle devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı düsturla hizmetlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar ise, memnuniyetlerini ifade ederek, başkan ve çalışanlara dua eti.