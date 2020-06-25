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Evden çıkan yılan korkuya neden oldu

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir evden bir buçuk metre uzunluğunda çıkan yılanı itfaiye ekipleri yakalayarak doğaya bıraktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir evden bir buçuk metre uzunluğunda çıkan yılanı itfaiye ekipleri yakalayarak doğaya bıraktı.


Olay, ilçeye bağlı Gökçeyazı Mahallesinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, duyulan sesler üzerine ev sakinleri fark ettikleri yılanı yakalaması için itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri evde bir buçuk metre uzunluğundaki yılanı yakaladı. Torbaya konulan yılan doğaya bırakıldı.

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