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Evin bahçesindeki 4 bin saban balyası yanıp kül oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 4 bin saman balyası çıkan yangın sonrası küle döndü.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 4 bin saman balyası çıkan yangın sonrası küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında merkez Karşıyaka Mahallesinde Hamza Dinçer'e ait evin bahçesinde bulunan 4 bin saman balyası, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Samanların tutuşmasıyla büyüyen yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. anda büyüdü. İş makinalarının da destek verdiği söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.


Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Murat Gök, yangın esnasında havanın rüzgarlı olmaması nedeniyle alevlerin evlerine sıçramadığını söyleyerek, sabaha kadar uyuyamadıklarını söyledi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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