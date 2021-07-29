Evine alacağını almaya gelen kişiyi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Konya'da gece saatlerinde bir kişinin hayatını kaybettiği alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgadaki cinayet zanlısı ve şüpheliyi olay yerinde darp eden 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Şükrü Efendi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Yiğit (34), arkadaşları Osman Ç. (48) ve Kamuran K. (38) ile birlikte alacağı olan 170 bin lirayı tahsil etmek üzere Bayram T.'nin (36) evine geldi. Burada bir süre konuşan iki grup arasında çıkan tartışmada Bayram T., yanında bulunan tabancayla Veysel Yiğit'i karın bölgesinden yaraladı. Arkadaşlarını kanlar içerisinde gören Osman Ç. ve Kamuran K. de Bayram T.'yi darp etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olayda ağır yaralanan Veysel Yiğit, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Veysel Yiğit, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma doğrultusunda cinayet zanlısı Bayram T. ile onu darp eden Osman Ç. ve Kamuran K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Bayram T.'nin ve darp şüpheliler Osman Ç. ile Kamuran K. adliyeye sevk edildi. Öte yandan, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Bayram T.'nin olay sırasında aşırı derecede alkollü olduğu ileri sürüldü.