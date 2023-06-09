Evinin bahçesinde saksılarda kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde evinin bahçesinde saksılarda Hint keneviri yetiştiren şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozanlı Mahallesinde bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada evin bahçesinde saksılar içerisine ekilmiş 60 kök Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirlerine el koyan jandarma, ev sahibi H.Z.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.