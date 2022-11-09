Evinin önünde bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak darp edilen 30 yaşındaki bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Beyşehir'in merkez Müftü Mahallesi Ali Muslu Caddesi üzerinde bulunan bir evin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek üzere sabah saatlerinde evinden çıkan pazarcılık yaptığı öğrenilen M.B. (30) iddiaya göre, adres önünde bekleyen bir kişi tarafından darp edilerek bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan olayın ardından kaçarak adresten uzaklaştı. Vücudunun farklı yerlerinden bıçakla yaralanan M.B. eşinin olayı bildirmesi üzerine adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Vücudunda 5 yerinde bıçak kesisi ve kolunda kırık bulunduğu tespit edilen yaralı şahıs ile eşinin verdiği ifade doğrultusunda şüpheli A.Y. polis ekipleri tarafından gittiği evinde göz altına alınarak polis merkezine götürüldü.

Bıçaklı saldırı olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen şüphelinin eşinin, bıçaklanan ailenin evine daha önceleri temizlik işlerine gittiği, aralarında ise husumet bulunduğu iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.