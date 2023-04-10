İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Evlerden 150 bin liralık eşya çalan şüpheliler tutuklandı

Konya’nın Yalıhüyük ilçesinde birden fazla evden eşya çalan hırsızlık şüphelileri jandarma ekiplerince yakalandı.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde birden fazla evden eşya çalan hırsızlık şüphelileri jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Yalıhüyük ilçesinde aynı gün birden fazla evden 150 bin lira değerinde kaynak makinesi, taşlama makinesi, matkap ve motorlu testere çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği evlerde incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri yapılan incelemeler sonrası hırsızlık şüphelilerinin M.T. ve İ.K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Ahırlı ve Yalıhüyük İlçe Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.