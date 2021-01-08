Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Konya'da, traktörle far avı yaptığı öne sürülen 3 kişiye toplamda 10 bin 796 liralık idari para cezası uygulandı. Avcıların kullandığı traktöre mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Şefliği ekipleri, gece saatlerinde gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında yaban hayatı geliştirme sahasında traktör ışığından istifade ederek far avı yaptığı saptanan 3 kişiyi yakaladı. Ekipler, traktör içerisinde bulunan 3 kişiye toplamda 10 bin 796 liralık idari para cezası kesti. 1 adet takozsuz yarı otomatik tüfek ile traktöre mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu öğrenildi.

Av korumaya yönelik faaliyetlerin kesintisiz süreceği belirtildi.