Fatih Çıtlak'tan “İnsan ve Zaman” konferansı

Fatih Çıtlak, ‘İnsan ve Zaman' konulu sunumu ile Konyalılarla bir araya geldi. Çıtlak, insanın zamanla, zamanın da ancak insanla anlaşılabilen bir kavram olduğuna dikkat çekti.

Merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen konferansta konuşan Araştırmacı Yazar Fatih Çıtlak, insanın zamanla, zamanın da ancak insanla anlaşılabilen bir kavram olduğuna dikkat çekerek, “Niye bu kadar önemli gün ve geceleri Allah nazarımıza veriyor? Üç aylar, Ramazan ayı, Kadir Gecesi ve benzeri namaz vakti diyoruz. Bütün bunlar insanın zamanla, zamanın da insanla anlaşılabileceğinin bir göstergesidir” dedi.

"En büyük ölüm alameti doğum"

En büyük ölüm alametinin doğmak olduğunu kaydeden Çıtlak, “Bir insan doğdu mu mutlaka ölecektir. Allah Teala bizi beka aleminden fena alemine gönderiyor. Zaman insanı yaşlandırıyor. Güneş ve ay senin vücudunda gerekli işlemleri yapıyor ve seni fenaya doğru götürüyor. Allah adeta kuluna diyor ki; ‘Ben seni beka aleminde yarattım. Sana beka sırrı verdim. Ruhumdan ruh üfledim. Seni baki alemden fani aleme gönderdim. Sen bu fani alemde sadece yaşayıp ölmek için yaşarsan haşa hayvanlar da bunu yapıyor” ifadelerini kullandı.

“İnsan kelime olarak ikilik ifade ediyor”

İnsanın kelime manası olarak ikilik ifade ettiğini vurgulayan Çıtlak, “Hem hilkate bakıyor hem kudrete. Hem halika bakıyor hem mahluka. Hem fani alemde hem baki aleme bakıyor. Böyle yaratılan tek varlık insandır. Allah Teala, adeta bize diyor ki; ‘Ben senin parmak ucuna kadar özendim. Senin gibi bir insan daha var mı alemde; yok. Hepinizi tek yarattım.' Hazreti Adem'den son insana kadar gelecek tüm insanları Allah tek yaratıyor. Peki toprağa girip ölmek için mi bu? Çürüyüp gitmen için mi? Hayır. Zaman insanı öğütüp faniye götürüyor, mekan da seni öğütüp faniye götürüyor. Allah diyor ki; ‘Sen bu zaman içinde Benimle beka zevkini, o ölümsüzlük zevkini tatmak istemez misin?” diye konuştu.

Araştırmacı Yazar M. Fatih Çıtlak, yaklaşık iki saat süren sohbetini dua ile tamamladı. Programdan sonra Meram Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Pırıltı, günün anısına Fatih Çıtlak'a Meram kitabını hediye etti. Fatih Çıtlak, okurlarına kitaplarını imzalarken Meram Belediyesi tarafından katılımcılara şivlilik ve ballı süt ikram edildi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Uçar, partililer ve vatandaşlar katıldı.