Fatih Erbakan: “7'li masanın 4 tane küçük partisi tabela partisine dönüşmüş durumdadır”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 7'li masanın seçimin kaybedeni olduğunu belirterek, “7'li masanın 4 tane küçük partisi, bu seçimlerin sonuçlarına göre adeta bir tabela partisine dönüşmüş durumdadır. Çünkü CHP'nin oyları yüzde 23 civarından 25'e yükselmişti. 4 partinin toplam oyunun 1,5 olduğu gözükmektedir. Yani 4'ünü toplasanız Yeniden Refah Partisi'nin yarısı ancak ediyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, teşekkür ziyareti programını gerçekleştirmek üzere Konya'ya geldi. Fatih Erbakan, Cuma namazının ardından Konya Sanayi Odası, KTO Karatay Üniversitesi, Muhtarlar Odası'nı ziyaret etti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın ailesine taziye dileklerini ileten Erbakan, Mevlana Meydanı'nda halkla buluşarak Mevlana Hazretleri Türbesi'ni ziyaret etti. Son olarak teşkilat buluşmasına katılan Erbakan burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milletvekili çıkardıkları 3 ilden biri olan Konya teşkilatına teşekkür eden Fatih Erbakan, “Bu seçimin kaybedenlerinden tabii ki bir tanesi Kılıçdaroğlu'dur. Bütün gayretine rağmen bütün hevesine rağmen 40'a yakın 2 meclis grubu çıkaracak kadar milletvekilini bonkörce bol keseden başka partilere bedavadan dağıtmasına rağmen cumhurbaşkanı seçilememiştir. Seçimleri kaybetmiştir. Diğer bir kaybeden HDP'dir. HDP yüzde 11 bandındaki oylarını yüzde 8'e kadar geriletmiştir. Uzun bir aradan sonra, belki 20-25 seneden sonra ilk defa HDP'nin oylarında bu gerileme yaşanmıştır. Dolayısıyla Yeşil Sol Parti olarak seçime giren aslında HDP olarak bildiğimiz parti, zihniyet ciddi bir oy kaybına uğramıştır. Tabii 7'li masa yine bu seçimin kaybedenlerindendir ve 7'li masanın 4 tane küçük partisi, bunlar da bu seçimlerin sonuçlarına göre adeta bir tabela partisine dönüşmüş durumdadır. Çünkü CHP'nin oyları 23 civarından 25'e yükselmişti. CHP kendisi hiç oy artırmamış olsa bile ki bu mümkün değil, 4 tane partinin toplam oyunun 1,5 olduğu gözükmektedir. Yani 4'ünü toplasanız Yeniden Refah Partisi'nin yarısı ancak ediyor. Kaldı ki bu kadar da değil, çünkü CHP kendisi de oy artırdı. Genel başkanları Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmuş, bu kadar harcama yapmışlar, bu kadar kampanya yapmışlar, bu kadar çalışmışlar, daha bu 1,5 oy artışının içerisinde CHP'nin payı da var. Yani bu hesapla baktığınızda bu masadaki 2 tane yeni kurulan ve diğer 2 tane küçük parti, bu 4 küçük partinin sıfıra yakın oyları olan tabela partileri haline geldiği bu seçim sonucuyla tescillenmiştir. Tabii CHP'nin sırtından milletvekili kapmaları herhangi bir işe yaramaz. Bu politik kurnazlıklar üzerine inşa edilen binalar çökmeye mahkumdur. CHP'nin sırtından, onun bunun oyuyla, başkalarının seçmeniyle, başkasının gücüyle bu milletvekillerini meclise getirmek bir marifet değildir. Asıl marifet Yeniden Refah Parti'mizin yaptığı gibi kendi amblemiyle, kendi gücüyle, kendi müstakil listesiyle girip alnının teriyle bu milletvekillerini çıkartmaktır. Bunu Yeniden Refah Parti'miz başarmıştır elhamdülillah” dedi.

“CHP'nin ne yaparsa yapsın yüzde 25'in üzerine çıkamayacağı bir kez daha görülmüş oldu”

Yeniden Refah Partisi'nin 5 milletvekilinin mecliste milletin derdine derman olmak için, milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarılması için canla başla gayret edeceğini ifade eden Erbakan, “İnşallah milletimizin hayrına faydasına çok önemli hizmetleri gerçekleştireceklerdir. Çünkü Milli Görüş tarihi bunun örnekleriyle doludur. Tabii CHP'nin de yine bu seçimde ne yaparsa yapsın yüzde 25'in üzerine çıkamayacağı bir kez daha görülmüş oldu. Tabii bu seçimin sonuçları Milli Görüş'ün yegane temsilcisinin Yeniden Refah Parti'miz olduğunu, halkımızın da benimsediğini ve tasdik ettiğini göstermiştir. Seçimlerden önce söylemlerimizle, siyaset anlayışımızla, açıklamalarımızla, istikametimizle Milli Görüş'ü temsil eden partinin Yeniden Refah Parti'miz olduğunu sık sık ifade etmiştik. Ancak bu gerçek seçmenlerimizin, halkımızın, milletimizin desteği ve tasdikiyle bir kez daha ispat olmuştur, tasdiklenmiştir. İnşallah ikinci 40 yılda, ikinci 50 yılda yeni dönemde Milli Görüş'ü merhum Erbakan Hoca'mızın çizgisini Yeniden Refah Parti'miz temsil edecektir Allah'ın izniyle” diye konuştu.