Fatma Toru: “Engellilerimiz de artık geleceğe umutla bakıyor”

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Belediye Başkanı Fatma Toru, engellilerin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak adına Türkiye'nin önemli adımlar attığını söyleyerek, gerek yerelde gerekse genelde maddi manevi her açıdan alınan tedbirler sayesinde artık engelli vatandaşların da geleceğe umutla baktıklarını dile getirdi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 3 Aralık Engelliler Günü ile ilgili olarak bir mesaj yayımladı. Başkan Toru mesajında, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, tüm dünyada engellilerin hatırlanması, toplumun konuya daha duyarlı olması amacıyla, aldığı bir kararla 3 Aralık'ı Dünya Engelliler Günü olarak ilan etmiştir. Bu vesile ile engelli vatandaşlarımızın sorunlarını ve çözüm yollarını bir kez daha gündeme taşıma fırsatı buluyoruz. Bu gün sayesindeki en büyük kazanımımız onların yeniden hatırlanması. Çünkü engelli arkadaşlarımızın en büyük engeli esasında kendilerine karşı duyarsız davranışlardır. Toplumsal bazda bu anlayışın yanında gerek yerelde gerek merkezi yönetimlerin sanki engelli vatandaşlarımız hiç yokmuş ve yaşamıyormuş gibi onlarca yıldır sürdürdükleri anlayış artık tarihe gömülmüştür. Artık Türkiye'de ‘Toplumsal hayat içerisinde, engellilerin hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri temel bir insani haktır' anlayışı hakimdir” ifadelerini kullandı.

Mesajında engelli vatandaşları eve hapseden, hayata küstüren anlayışın son yıllarda yıkılmaya başladığını belirten Başkan Toru, “Onların hayatımızın her alanına katılmalarını sağlamak birinci önceliğimiz olmuştur. Bu anlayış sayesinde artık, engelli vatandaşlarımız da geleceğe umutla bakıyorlar. Bizler, bu vatandaşlarımızı hayata dahil ettiğimizde tam anlamıyla mutlu, huzurlu ve refah seviyesini yakalamış bir ülke olabileceğimizin farkındayız. Son 16 yıl içinde onların maddi manevi sorunlarına getirilen çözümlerin yanında bizde Meram Belediyesi olarak, her alanda ve her aşamada engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Onların eğitimlerine verdiğimiz destekten, Meram Millet Kıraathanesinde onlar için oluşturduğumuz özel alan ve kütüphaneye, onların hayata karışması için geliştirdiğimiz başta ‘Engelsiz Hayat' olmak üzere tüm projelerden onlara verdiğimiz desteklere kadar her alanda onların yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm engelli vatandaşlarımızın ve onların ailelerinin gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.