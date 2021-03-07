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Fenerbahçe kafilesi Konya'ya geldi

Fenerbahçe, yarın oynayacağı Süper Lig mücadelesinde karşılaşacağı Konyaspor maçı öncesi Konya’ya geldi.

Fenerbahçe, yarın oynayacağı Süper Lig mücadelesinde karşılaşacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.


Fenerbahçe, yarın Süper Lig mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Erol Bulut'un da aralarında bulunduğu kafileyi karşılamaya, kısıtlama nedeniyle taraftarlar katılamadı. Sarı lacivertli kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.


Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:


"Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Serdar, Lemos, Tisserand, Attila, Gustavo, Sosa, Ozan, İrfan, Mert, Pelkas, Ferdi, Osayı, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse."

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