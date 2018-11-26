Ferhat Öztorun: "Ligde kolay maç kalmadı"

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında cuma günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Futbolculardan Ferhat Öztorun, ligde kolay maç kalmadığını ifade ederek, "Bu hafta da çok önemli maç oynayacağız" dedi.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular daha sonra top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmana devam etti.

“Ligde kolay diye bir maç kalmadı”

Antrenman öncesi konuşan Ferhat Öztorun, Galatasaray ile berabere tamamlanan maçı değerlendirirken, ligde kolay bir maçın olmadığı belirterek, “Hakikaten bizim adımıza güzel bir maç oldu. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik olabilir ama gidişatımız iyiye doğru devam ediyor. Bu hafta da çok önemli maç oynayacağız. Rakip kendi sahasında ciddi bir galibiyet aldı iyi bir skorla. Yine zor bir maç olacak. Ligde kolay maç diye bir maç kalmadı, her maçın ayrı zorluğu var. Ama tabii kendi sahamızda oynayacağız, bunun avantajını iyi kullanıp buradan güzel bir sonuç, güzel bir oyunla ayrılmak istiyoruz. Aykut hocamızın taktiğini, sistemini biliyoruz. Burada daha önceden çalışmış arkadaşlarımız var, hoca da söylüyor, onlar tabii daha hazır. Yani şu an futbolun gerekliliklerini istiyor hocamız ve bunu takım halinde en hatasız şekilde yapmaya başladığımızda her şey daha da güzel olacak” diye konuştu.