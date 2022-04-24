FETÖ firarisi eski Cumhuriyet Başsavcı Konya'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıldır hakkında yakalama kararı bulunan Konya eski Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Özcan, polisin düzenlediği operasyonla eski görev yeri olan Konya'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl önce hakkında yakalama kararı bulunan Konya eski Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Özcan'ın, Konya'da olabilme ihtimali üzerinde çalışma başlattı. Hakkında Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunan Neyzen Özcan, merkez Selçuklu ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Neyzen Özcan gözaltına alınırken, saklanmasına yardım eden kişi veya kişilerin yakalanması içinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 2009-2011 yıllarında başsavcı vekili, 2011-2014 yılları arasında Konya Cumhuriyet Başsavcısı olan Neyzen Özcan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.