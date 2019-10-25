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FETÖ'nün kabusu olan polis müdürüne üst düzey görev

Konya merkezli düzenlediği FETÖ/PDY operasyonlarıyla çok sayıda örgüt üyesinin deşifre edilip tutuklanmasını sağlayan Polis Müdürü Ali Loğoğlu, İçişleri Bakanlığı İstihbarat Değerlendirme Analiz ve Koordinasyon Merkezi (İDAKOM) Başkanlığı görevine getirildi.


17-25 Aralık FETÖ kumpası sonrasında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevine getirilen Ali Loğoğlu, şubeyi yeniden yapılandırarak ekibiyle birlikte örgütün en ince ayrıntılarını ortaya çıkarttı. Başta Anadolu Atayün olmak üzere kumpasçı polislerin tutuklanmasında önemli rol oynayan Loğoğlu, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmayı yürüterek örgütün Türkiye ve yurt dışı yapılanmasının şemasını çıkardı.



FETÖ'nün kabusu oldu


Sırasıyla yürüttüğü 58 operasyonda, örgütün sivil yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bin 694 kişinin, örgütün mahrem yapılanmasında 'abilik' görevi yapan bin 997 'mahrem sorumlunun' ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde gizlenen 3 bin 71 muvazzaf askerin deşifre edilip yakalanmasını sağlayan Polis Müdürü Ali Loğoğlu, Konya sınırlarını aşan örgüt operasyonları ile FETÖ'nün kabusu haline geldi.



Terfi almayarak mücadeleye devam etti


FETÖ'nün hedefi haline gelen Ali Loğoğlu, örgüt mensuplarınca kendisi ve ailesinin tehdit edilmesine rağmen mücadeleden vazgeçmeyerek yaptığı başarılı operasyonların ardından 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Rütbesini takmayarak KOM Şube Müdürlüğü görevine devam eden Loğoğlu, tekrar gelen terfi ile 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettirilse de FETÖ mücadelesini sürdürdü. Adil Öksüz'ün bacanağının mahrem yapı içerisindeki görevlerinin deşifre edilmesinde de önemli çalışmaları olan Loğoğlu, Akıncı İddianamesi başta olmak üzere Ankara ve İstanbul'da yürütülen darbe girişimi soruşturma ve kovuşturmalarına delilleriyle birlikte önemli katkılar sağladı.


1971 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğan Ali Loğoğlu 1995 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Göreve Konya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde başladı. İstihbarat şubelerinde uzun yıllar görev yapan Loğoğlu, FETÖ'nün devlet içerisinde aktif olduğu dönemde istihbarat şubesinden uzaklaştırıldı. 18 Aralık 2013 tarihinde yani 17 Aralık'tan 1 gün sonra Konya KOM Şube Müdürlüğüne atanarak tekrar etkin bir görev almış oldu. 12 Ağustos 2019 tarihinde İstihbarat, KOM, Terör ve Siber Şubelerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. İçişleri Bakanlığı İDAKOM Başkanlığı görevine getirilen Ali Loğoğlu evli ve bir çocuk babası.

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