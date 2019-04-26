FETÖ'nün “Mahrem asker abilerine” operasyon: 50 gözaltı kararı

Konya merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askerlerle görüşen ve bu kişilere "Mahrem asker abileri" olduğu iddia edilen 30'u muvazzaf 50 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili soruşturmada 30'u muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen şüphelilerin 'örgüte üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek ve kadrolaşma' gibi suçlarda bulunduğu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 32 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askeri personele (Genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü (ŞDT) pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi.