FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu: 23 gözaltı kararı

Eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, 8 şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sorumluları ile ankesörlü telefonla iletişime geçen 23 muvazzaf asker tespit edildi. Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 muvazzaf askerin yakalanması için sabah saatlerinde 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre 15 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da gözaltına alınan bazı zanlılar Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 8 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.