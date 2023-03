Fidan dikimine minikler de katıldı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen fidan dikme çalışmasına ilkokul öğrencileri de katıldı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, fidan dikmeye ve fidanlara can suyu vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ereğli Belediyesi şu ana kadar binlerce fidanı toprakla buluşturarak daha yeşil bir Ereğli'yi inşa etme noktasında önemli hizmetler yapıyor. Bu istikamette İvriz Öğretmen Okulu karşısında Namık Kemal İlkokulu öğrencileri ile fidan dikim çalışması gerçekleştirildi. Yeşile verdiği önemi her fırsatta gözler önüne serdiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Her fidan bir candır. Toprakla buluştuğu andan itibaren hem doğaya hem de insanlara can veren fidanlarla oluşturduğumuz ormanlık alanları çoğaltmalıyız. Bu düşünceyle önceki belediye başkanlığı dönemimizde ve bu dönemde fidanlarımızı toprakla buluşturmaya, Ereğlimiz'in yeşiline yeşil katmaya devam ediyoruz. İvriz Öğretmen Okulu karşısındaki ormanlık alanda gerçekleştirdiğimiz fidan dikim çalışmamıza minik yavrularımızın katılımı bizleri daha da mutlu etti. Yeşili koruyan, yaşatan belediyecilik anlayışımızla daha binlerce fidan dikmeye, fidanlarımıza can suyunu vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.