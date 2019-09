Fidanlar ve çınarlar 'Dünya alzheımer günü'nde buluştu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından “Dünya Alzheimer Günü” dolayısıyla Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nde bir program düzenlendi.

2006'dan bu yana Konyalılara hizmet veren merkezin çok güzel işlere imza attığının altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Merkezimiz, hem Alzheimer hastalarımızın hem yaşam kalitesi artırıp hayatın içine daha fazla dahil olmalarını sağlıyor hem de hasta yakınlarımızın kendilerine daha fazla zaman ayırmalarına vesile oluyor. Önümüzdeki süreçte bu alana yönelik yeni projelerimizi de hayata geçireceğiz” dedi.

Kutlama programı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyelerinin müzik dinletisiyle başladı. Daha sonra Karatay Belediyesi Kreşi'nde eğitim gören minikler de sürpriz yaparak Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nden faydalanan hastaların Dünya Alzheimer Günü'nü tebrik etti. Büyüklerinin ellerini öperek çiçek hediye eden minikler, hastalar için hazırladıkları şiirleri okudu.

"Burası toplumumuza hizmet üreten çok önemli bir merkezdir"

Programda söz alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhittin Okumuşlar, merkezin üniversitenin sadece eğitim, öğretim ve araştırma yaptığı bir kurum olmadığını aynı zamanda topluma hizmet üreten, halkla birlikte yaşlıların ihtiyaçlarını gideren önemli merkezlerden birisi olduğunu belirtti.

Muhittin Okumuşlar, “Bu hizmetlerimizin ve projelerimizin artarak devam edeceğini buradan belirtmek istiyorum. Çünkü bizler, ‘Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı ve hürmet göstermeyen bizden değildir' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Peygamberimizin izinden gitmek ve onun emrini yerine getirmek yaşlılara sadece otobüslerde tramvaylarda yer vermek değildir. İşte bu binayı yapmak ve bu merkezde hizmet etmektir. Dolayısıyla bu merkez, peygamberimizin müjdesinin veya emrinin yerine getiriliş halidir. Bizlere ve bu merkeze en büyük desteği sunan Karatay ve Selçuklu Belediyemize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Alzheımer gündüz yaşam merkezimiz güzel işlere imza atıyor"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkezde ne kadar önemli işler başarıldığını bir kez daha gördüklerini belirterek, dünya nüfusu içerisinde artan yaşlılık oranına dikkat çekti ve bu tür merkezlerin önemine vurgu yaptı.

Başkan Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde de şu an nüfusumuzun neredeyse yüzde 10'u yaşlı iken 2050 yılında bu oranın yüzde 18'lere çıkacağı öngörülüyor. Alzheimer hastalığının Türkiye'de görülme sıklığı 65 yaş üzeri yüzde 6 ile 10 arasında. 85 yaşın üzerinde ise bu oran maalesef yüzde 30'larda. Dolayısıyla bu rakamlar ışığında artık bu merkezlerin daha da artacağı ve bizlerin de bu tür merkezlere daha fazla yatırım yapmamız gerektiği durumu ortaya çıkıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Sağlık Müdürlüğümüzün de çok önemli destekleri var. Selçuklu Belediyemiz de beşinci paydaşımız oldu ve bu beş paydaş, birlikte güzel işlere imza atıyor.”

"Hem hastalarımız hem de aileler için bu merkez çok önemli"

Başkan Kılca, merkez sayesinde Alzheimer hastalarının yaşam kalitesinin arttığını, hastaların hayatın içine daha fazla dahil olduğunu ifade ederek burada yapılan çalışmaların öneminden söz etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezimizin, bakımı zor olan hastaların bakımı ile yakından ilgilenmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Merkezimiz hastalara keyifli ve kaliteli vakitler sağlarken hastaların aileleri için de burası önemli bir merkez haline gelmiştir. Hastalarımız burada iken hasta yakınları da kendilerine daha fazla zaman ayırma imkanına kavuşmuş oluyorlar. Karatay Belediyesi olarak daha fazla hastamızın faydalanabileceği merkezler için de projelerimiz var ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Bizler için en kıymetli hizmet insanımıza dokunanıdır"

Programa katılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Necmettin Erbakan Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Karatay Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi'nin güzel bir merkezi hayata geçirdiğinin altını çizerek şunları aktardı: “Bugün sizlerle bir arada bulunarak bu merkezin ne kadar önemli bir iş yaptığına hep birlikte şahitlik ettik. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu ilçemizden merkeze gelen hemşehrilerimize servis hizmeti vererek destek olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da gereken neyse yapmaya devam edeceğiz. Belediyeler olarak birçok hizmet üretiyoruz ama bizce en önemli iş, insanımıza dokunduğumuz hizmetlerdir. Burası da bu hizmetlerden birisi. Bizlerin toplumun her kesimine hitap etmemiz ve hizmet etmemiz gerekiyor. Yaşlılarımız büyüklerimiz bizlere kıymetli bir emanettir ve her zaman yanlarında olarak ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Bunu bir görev olarak biliyoruz ve bunun için de her şeyi yapmaya hazırız”

Son olarak söz alan Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney ise bugün kendileri için önemli bir gün olduğunun altını çizerek, merkezi hayata geçmesinde ve hizmet vermenizde emeği olan Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne, Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne, Karatay ve Selçuklu Belediyeleri ile hayırsever işadamlarına teşekkür etti.

Programın sonunda protokol üyeleri, hastalar ve aileler, günün anısına hazırlanan pastayı hep birlikte keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhittin Okumuşlar, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney, işadamı Mehmet Ali Atiker, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, hasta ve yakınları katıldı.