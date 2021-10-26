Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye birincisi Konya'dan

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamındaki 5. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Türkiye Finali'nde 7 bölgeden 7 okul birincilik için ter döktü.

Akşehir Kültür Merkezi'nde online olarak gerçekleştirilen Türkiye Finalinde; jüri üyeleri bölge birincilerinin videolarını izleyerek değerlendirme yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığının Covid-19 salgını nedeniyle yayınladığı genelgesine istinaden öğrencilerin yarışmalarda iller arası geçiş yapmasının uygun olmaması nedeniyle online olarak gerçekleştirilen yarışmada, birinciliği Konya'dan ‘Şimal' rumuzuyla yarışmaya katılan ilkokul kazandı. Yarışmada jüri üyeliklerini; SÜNHAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ayva, Konya Şehir Tiyatrosu'ndan Berfu Kılınç Çiftçi, Ufuk Şen ve Fatih Çiftçi yaptı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yarışma sonunda yaptığı konuşmada katılan tüm okullara teşekkür ederek, “Nasreddin Hoca gibi büyük bir değeri, daha iyi anlamak, onu yaşatmak ve anlayarak onu yaşamak için bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Akşehirimizle yarışmaya katılan iller arasında kültür köprüsü kurmak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, Nasreddin Hoca'mızın o değerleri ile bezeyerek yetiştirmek, çocuklarımızın tiyatro kabiliyetlerini öne çıkarmak, özgüvenlerini geliştirmek ve en önemlisi de onlara güzel bir kimlik kazandırmak için bu yarışmaların önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yarışma ödüllerini; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kasım ayı içerisinde yapacağı Akşehir ziyaretinde vereceklerini belirten Başkan Akkaya, önümüzdeki yıl salgından kurtularak yarışmaya katılan tüm illerin temsilcilerini Akşehir'de ağırlayıp, bölge ve Türkiye finalini yapmayı arzu ettiklerini söyledi. Yarışmaya katılan ve bölge birincisi olan illerdeki ilkokullara da canlı olarak bağlantı yapılarak yarışma hakkında düşünceleri soruldu. İlkokulların idarecileri ve öğretmenleri; Akşehir'de böyle güzel ve önemli bir yarışmanın yapılmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, yarışmanın hem eğlendirici bir o kadarda bilgi verici olduğunu dile getirerek, Akşehir Belediyesi başta olmak üzere yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

Yarışmada ikinciliği Aydın'dan ‘Cesur Yürekler' rumuzuyla katılan ilkokul kazanırken, üçüncülüğü ise Bingöl'den ‘Küçük Oyuncular' rumuzuyla katılan ilkokul kazandı. Yarışmada Çanakkale'den ‘İlahi Hoca Efendi' rumuzuyla katılan ilkokul Tarık Buğra Özel Ödülü'nü, Düzce'den ‘Grup ŞMK' rumuzuyla katılan İlkokul Nimetullah Nahcivani Özel Ödülü'nü, Ordu'dan ‘Yağmur'un Çocukları' rumuzuyla katılan ilkokul Seyyid Mahmud Hayrani Özel Ödülü'nü, Mardin'den ‘Beyaz Güller' rumuzuyla katılan ilkokul, ise Hacı İbrahim Veli Sultan Özel Ödülü'nü kazandı.