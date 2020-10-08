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File ağ ile şahin avı yapan 2 kişi yakalandı

Konya’da file ağ ile kapan tuzağı kurarak şahin avı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Konya'da file ağ ile kapan tuzağı kurarak şahin avı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi Müdürlüğü ekipleri ile Kulu Avcılar Derneği'nin müşterek yürüttüğü çalışma sonucunda ilçede file ağ ile kapan tuzağı kurarak şahin avı yapıldığı belirlendi. Ekipler, söz konusu yöntemle şahin avı yaptığını belirlediği 2 avcıyı av malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı. Usulsüz avlanmaktan işlem yapılan avcılar hakkında idari para cezası kesildiği belirtildi.


Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesine bağlı Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Şefliği ekipleri, yürüttükleri av koruma kontrol faaliyetleri sırasında kara avcılığında yasak olmasına karşın usulsüz olarak kullanıldığı tespit edilen ve av noktalarına yerleştirilen 5 adet ses cihazı buldu. Ekipler tarafından ele geçirilen ses cihazlarına el konulurken, koruma kontrol faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

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