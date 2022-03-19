Fırtınada zorunlu iniş yapan leyleklere Konya Büyükşehir'den balık ikramı

Konya'da olumsuz hava şartları sebebiyle zorunlu olarak araziye inen leylekler, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından balıkla besleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, göç esnasında olumsuz hava şartlarından etkilenerek şehir merkezine inen leylekleri balıkla besliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son yılların en soğuk mevsiminin yaşandığını hatırlatarak, sevgi ve merhamet şehri Konya'da olumsuz hava şartlarından etkilenen doğadaki tüm canlılara kucak açtıklarını ifade etti. Göç esnasında Konya semalarından geçerken fırtınaya yakalanan ve şehir merkezine inmek zorunda kalan binlerce leyleğin beslenmesini de sağladıklarını kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Misafirlerimiz, fırtınanın geçeceği süreye kadar şehrimizde konaklayacaklar. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de leyleklerin aç kalmamaları için onları balıkla besliyoruz. Fırtına devam ettiği sürece misafirlerimizi beslemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz”

Mahalle sakinlerinden Zeki Tuncer, leyleklerin Cuma günü bölgeye geldiklerini belirterek, “İlk önce ne yapacağımızı bilemedik ama sonra ekmek, su verdik. Bugün de Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun balık getirdi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Leylekler ayrılıncaya kadar beslemeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

“Canbulan” da bölgede

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi'nin yaralı veya yardıma muhtaç hayvanlar için hizmete aldığı hayvan ambulansı “Canbulan” da herhangi bir olumsuzluk durumunda leyleklere müdahale etmek için bölgede hazır bekliyor.