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Forklift ile caddede otomobil taşıdı

Konya’da trafikte arızalı olduğu tahmin edilen bir otomobilin forklift ile taşınması ilginç görüntüler oluşturdu.

Konya'da trafikte arızalı olduğu tahmin edilen bir otomobilin forklift ile taşınması ilginç görüntüler oluşturdu.


Olay, merkez Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte arızalı olduğu tahmin edilen otomobil forklift üzerinde taşındı. Çekici yerine forkliftle otomobilin taşındığını gören vatandaşlar taşınma anını cep telefonuyla görüntüledi. İnşaatlarda ya da kargolarda görülmeye alışık olunan forkliftin, trafiğin ortasında hiçbir güvenlik önlemi almadan araç taşıdığını gören sürücüler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Cep telefonu görüntülerinde bir forkliftin kaldırılarak bir süre seyir halinde olması yer alıyor.

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