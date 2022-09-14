Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro ve Başkan Altay'i ziyaret etti

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret ederek, iklim değişikliğine karşı yapılması gereken çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Konya'yı daha yakından tanımak için ziyaret ettiklerini ifade eden Büyükelçi Magro, Türkiye'nin çevre konularındaki çalışmalarını önemsediklerini kaydetti. Türkiye'nin Paris Anlaşmasını imzalamasının ardından iki ülke arasında bu konuda işbirliği yürütüldüğünü belirten Büyükelçi Magro, çevre ve suyun korunması konusunda birlikte çalışabileceklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek şehirler arasında Konya'nın birinci sırada geldiğini hatırlatarak, “Konya'nın çevre açısından ve tarım açısından iyi değerlendirilmesi ve çalışılması gerekiyor. Sizin de bu hassasiyet ile şehrimizde bulunuyor olmanızdan dolayı büyük memnuniyet duyduk. Çünkü Konya'nın gıda üretiminin sürdürebilirliği sadece Konya için değil tüm dünya için önemli. Onun için coğrafyadaki her damla suyu dikkatli kullanmaya, üretime yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevesinde ziyaretiniz bizleri için kıymetli ve önemli” diye konuştu.