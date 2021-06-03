Freni patlayan hafriyat yüklü kamyon, 3 aracı ve 1 motosikleti ezip dükkana girdi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde freni patladığı iddia edilen hafriyat yüklü kamyon, 3 otomobili ve 1 motosikleti ezdikten sonra beyaz eşya dükkanına girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada şans eseri ölen olmazken, yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Cihanbeyli ilçesi Atçeken Mahallesi Konya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Abdul B. idaresindeki idaresindeki 42 R 0816 plakalı hafriyat yüklü kamyon, iddiaya göre yokuş aşağı indiği sırada freni patlayınca kontrolden çıktı. Hızla yokuş aşağıya inen kamyon 3 otomobili ve 1 motosikleti ezdikten sonra beyaz eşya satılan iş yerine girdi. Dükkana girmesiyle durabilen kamyonun kabinde sıkışan sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı. Kaza sonrası iş yerinde ve araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.